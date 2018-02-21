Витинью: "Не против играть на позиции Вернблума"

Нападающий ЦСКА Витинью после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выхода в следующую стадию турнира признал, что команда была не слишком эффективна в заключительной стадии атак. Форвард отметил, что их рокировка с Понтусом Вернблумом (бразилец сыграл в центре полузащиты, а швед - в нападении. - Прим. "СЭ") принесла плоды.

- Как вы играли в такой мороз? Было минус 21! - вопрос от бразильского журналиста.

- Так уже не первый раз. Недавно летали в Хабаровск, там было минус 25. Хуже быть не может!

- Вы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Как далеко хотите пройти?

- Мы были не очень эффективны в атаке, но все-таки забили гол. Соперник хорошо защищался. Сейчас будем думать о чемпионате, а не еврокубках. Улетаем тренироваться в Испанию. Потом будем бороться за попадание в Лигу чемпионов.

- Вы играли на месте Вернблума, а Понтус - в атаке. Не считаете это странным?

- Это не странно, И такой ход дал свои плоды. Готов помогать команде на любой позиции. Я не проти играть в полузащите. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Один за всех. Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы //

Гол Дзагоева принес ЦСКА 750 тысяч евро