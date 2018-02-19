Витинью: "Матч с "Црвеной Звездой" должен получиться удачным"

Нападающий ЦСКА Витинью в преддверии ответного матча в 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что в первой игре армейцы держали под контролем ход встречи. Первый матч прошел в Белграде и завершился со счетом 0:0.

– Мне кажется, мы держали игру под контролем, – цитирует Bobsoccer Витинью. – Понятно, что проводили первый официальный матч после перерыва, плюс команда хозяев старалась действовать агрессивно, ее неистово поддерживали трибуны. И все же есть ощущение, что ход матча контролировал именно ЦСКА.

Думаю, результат первой игры для нас положительный. Конечно, эту встречу можно было и выиграть, и проиграть, но я считаю, что в целом мы справились. Как я уже говорил, болельщики их гнали вперед, атмосфера была сумасшедшей. Игроки "Црвены Звезды" очень быстры в контратаках, однако в целом нам удалось найти противоядие, а когда возник опасный момент, Игорь Акинфеев совершил великолепный сейв. Со своей стороны, мы хорошо держали мяч, также старались создавать моменты, поэтому и считаю результат положительным.

Без сомнения, в команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать. Домашний матч должен получиться удачным, ведь болельщики будут поддерживать нас, а это значит, в наши паруса подует ветер, который отправит нас к чужим воротам. Можем взять за основу два домашних отборочных матча в Лиге чемпионов, которые мы провели в прошлом году, против АЕК и "Янг Бойз", и попытаться сделать что-то подобное в ближайшую среду. Относительно того, как нам стоит сыграть: тренер даст необходимые установки, стоит ли сразу идти в атаку и делать ставку на быстрый гол, либо нам необходимо немножко засушить игру, распасовывать и ждать своего шанса. Будем строго выполнять указания главного тренера.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет в Москве 21 февраля, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.