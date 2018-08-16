"Витесс" Слуцкого вылетел из Лиги Европы

"Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл "Базелю" (0:1) в квалификации Лиги Европы. В первом матче голландский клуб уступил с аналогичным счетом и покинул турнир.

В составе победителей единственный мяч забил Альбиан Айети. У "Витесса" был удален Джейк Кларк-Солтер. В следующем раунде швейцарский клуб сыграет с кипрским "Аполлоном".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Базель" (Швейцария) – "Витесс" (Голландия) – 1:0

Гол: Айети, 30.

"Базель": Омлин, Видмер, Джюмарт, Баланта, Петретта, Дье, Фрай, Дзуффи, ван Волфсвинкел (Буа, 90+3), Айети (Оберлен, 46), Штокер.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Фор, Сереро, Беро (Теландер, 28), Беренс (ван Берген, 81), Матавж (Дарфалу, 71), Линссен.

Предупреждения: Петретта, 78. Баланта, 90+2.

Удаление: Кларк-Солтер (Витесс), 27 (грубая игра).

Судья: Зиберт (Германия).

16 августа. Базель. Стадион "St. Jakob Park".

Первый матч - 1:0