"Витесс" Слуцкого в концовке проиграл "Базелю" в отборе Лиги Европы

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого дома потерпел поражение от "Базеля" (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Единстенный мяч во встрече на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте забил Рикки ван Волфсвинкел.

Ответная игра между голландским и швейцарским клубами состоится 16 августа в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Витесс" (Голландия) - "Базель" (Швейцария) - 0:1 (0:0)

Гол: ван Волфсвинкел, 90+3.

9 августа. Арнем. Стадион GelreDome.