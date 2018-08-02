"Витесс" одержал первую победу при Слуцком и вышел в 3-й раунд Лиги Европы

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Голландский клуб по сумме двух матчей прошел румынский "Вииторул" (2:2 – на выезде, 3:1 – дома). Домашняя победа на еврокубковой арене стала для команды из Арнема первой под руководством российского специалиста.

Голами в составе "Витесса" отметились Тим Матавж, Бриан Линссен и Рой Беренс. Единственный мяч в воставе проигравших на счету Дениса Дрэгуша. Весь матч у победителей провели бывший защитник ЦСКА Вячеслав Караваев и экс-игрок обороны "Динамо" Александр Бюттнер.

В 3-м отборочном раунде Лиги Европы "Витесс" сыграет с "Базелем". Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Витесс" (Голландия) – "Вииторул" (Румыния) – 3:1 (1:0)

Голы: Матавж, 23 *1:0). Линссен, 48 (2:0). Дрэгуш, 50 (2:1). Беренс, 77 (3:1).

Предупреждения: де Нойер, 18. Бюттнер, 42. Ури, 40. Беренс, 87.

Судья: Клэнси (Шотландия).

2 августа. Арнем. Стадион GelreDome.

Первый матч – 2:2.

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