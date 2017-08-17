Виталий Мутко: "Зенит" усложнил себе задачу в Лиге Европы"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что клуб "Зенит" усложнил себе задачу выхода в групповой турнир Лиги Европы, проиграв "Утрехту" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда. При этом руководитель не сомневается, что петербуржцы смогут пройти дальше.

- "Зенит" усложнил себе задачу, но игроки и тренер у него опытные, разберутся, - приводит ТАСС слова Мутко. - Хочется пожелать "Зениту", чтобы он прошел дальше, поскольку такой клуб должен стабильно играть в еврокубках.

ЦСКА? Было понятно, что в раунде плей-офф квалификации простых игр уже не будет, никто так просто их отдавать не собирается. "Янг Бойз" бился с ЦСКА до последнего и только в концовке пропустил курьезный гол. В матчах на вылет надо держать ухо востро.

Разве "Зениту" не нужна Лига Европы?