17:49 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Мутко: "Сыграть против "МЮ" и "Сельты" - счастье для российских команд"

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил радость по поводу того, что "Ростов" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Манчестер Юнайтед". "Краснодар" на этой же стадии турнира встретится с "Сельтой".

– Это счастье – сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Сельта", – цитирует ТАСС Мутко. – Это просто прекрасно. "Ростову" и "Краснодару" будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.

Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4050874

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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