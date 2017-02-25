Виталий Мутко: "Сыграть против "МЮ" и "Сельты" - счастье для российских команд"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил радость по поводу того, что "Ростов" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Манчестер Юнайтед". "Краснодар" на этой же стадии турнира встретится с "Сельтой".

– Это счастье – сыграть против таких команд, наши болельщики воочию смогут увидеть игры таких сильных клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Сельта", – цитирует ТАСС Мутко. – Это просто прекрасно. "Ростову" и "Краснодару" будут противостоять сильные соперники, которые будут стараться доминировать, но наши команды им навяжут борьбу, ведь у них есть и характер, и поставленная игра, и поддержка болельщиков.

Это хороший жребий с точки зрения футбола, но с точки зрения перспектив нашим клубам будет непросто.