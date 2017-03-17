11:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Мутко: "Ростов" и "Краснодар" достойно представляли нашу страну"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что еврокубковый сезон для российских клубов получился положительным. Однако, по его словам, команды точно способны на лучшее.

В таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона Россия опередила Португалию и занимает шестое место, что дает право заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 плюс в Лиге Европы могут выступать три команды.

– Очень позитивный результат, что в сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут играть три клуба, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – "Ростов" и "Краснодар" достойно представляли нашу страну, но в целом могу точно сказать, что мы можем выступать еще лучше. Это нашим клубам точно по силам. Большего можно ожидать от таких клубов, как "Зенит" и ЦСКА. Конечно, многое зависит от жеребьевок. В общем, сезон положительный, но мы можем выступать лучше. Я уверен, что особенно в Лиге Европы наши клубы могут проходить дальше.

Конечно, для этого нужен опыт. Рад, что "Ростов" и "Краснодар" этот опыт приобрели. Надеюсь, что в следующем сезоне закрепим свой успех. Хотелось бы, что наши шесть клубов всегда играли в еврокубках. Играть с "Манчестером" на их стадионе – это фантастика, это мечта многих парней, которые по-настоящему любят футбол.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170317/1117775649.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

в следующем сезоне пять клубов.

11:13

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