Виталий Мутко: "Необходимо объективное расследование произошедшего в Бильбао"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко поделился с "СЭ" мнением насчет беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Он отметил, что в этой ситуации нужно тщательно разобраться.
– Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование то причинах смерти их сотрудника, – сказал Мутко. – Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!
Россия приняла соответствующие меры, законы, благодаря которым людям, которые хотят не болеть, а решать на стадионах какие-то свои проблемы, свои экстремистские цели, места на футболе не будет! Мы переняли опыт других стран в области борьбы с футбольными хулиганами, подписали конвенцию Совета Европы. И наша новая система даст свои плоды! Она, в том числе, включает обмен информацией с другими странами, общие списки, в которых содержатся имена людей, нарушающих порядок на матчах. На матчи чемпионата мира в России люди из данных списков попасть не смогут.
Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.
В том, что было перед матчем "Атлетик" – "Спартак", нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали. (Илья АНДРЕЕВ)
Lars Berger
Ему нужно принять обет молчания. Это - в интересах российского спорта.
16:48 23 февраля
Спартач и че?
только его туда не пускайте. иначе нас из футбола навсегда исключат
16:33 23 февраля
zloy
долбоеб милуол на всех сайтах об одном, о дискве СМ, кретин болотный, Зеню за пробеги по полю с ДМ на 15 надо тогда?
16:12 23 февраля
Kakhankov
Редакция, когда вы уже забудете про существование этого Мудко!
15:55 23 февраля
JonLord
ВИТАЛИЙ МУТКО - Не надо ничего говорить
15:45 23 февраля
марк де фоссен
Platinum1991-Зачем столько букв и предложений? Всех с праздником!
15:23 23 февраля
Beard
Со своими "традициями" в чужой монастырь не ходят,испанцы это снимали как "кино про папуасов",примерно так же, сегодня,в Омске ангольские танкисты на День защитника Родины "проходили",карнавал в Бразилии отдыхает!
15:15 23 февраля
dEADj
Нокриминалити
15:05 23 февраля
Алексей Д.
Ага, проведут они. Уже назначили виновных. Когда есть русские, зачем что-то расследовать? Всю неделю врали во всех СМИ. А тут вдруг разберутся объективно. Ага
14:56 23 февраля
ilsh
Мутко надо было в отставку подать после первого допингового скандала (как у всех), а у нас как всегда (защищаем по последнего).
14:45 23 февраля
ilsh
Надо наладить взаимодействие между нашей и ихней полицией , пусть наши полицейские выезжают на выезд и контролируют наших и кто провинился не пускают на наши стадионы, тем более на выезд. Пока у себя не наведем порядок постоянно будут нападки за рубежом
14:42 23 февраля
Don
Миллуольчик, а может тебя лучше отстранить, желательно навсегда)
14:37 23 февраля
novic
Приостановленный опять чего-то брякнул.
14:34 23 февраля
rusfed 2.0
ихтамнет
14:22 23 февраля
Millwall82
В свое время за трагедию на Эйзиле, английские команды на 5 лет отстранили от всех ЕК, помогло. Мб, и Спартак на 5 лет отстранить? Пользы от них все равно никакой, пускай лучше какой-нить Бикеич играет вместо них.
14:20 23 февраля
Platinum1991
Власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Лига Европы - очень серьёзный международный турнир. УЕФА заботится о безопасности зрителей и участников, а обеспечение безопасности - это задача властей принимающего города. УЕФА должна в этом разобраться, ПОЧЕМУ власти Бильбао не обеспечили безопасность и, мало того, они выдвинули какие-то абсурдные обвинения в адрес России и наших болельщиков??? Такое сложилось впечатление, что власти и полиция Бильбао намеренно проявляли бездействие и испаниские ультрас об этом знали! Они увидели, что полиция не пресекает их провокации в отношении российских болельщиков! Они заранее организовались в группы для нападения на российских болельщиков. А теперь, из-за своего бездействия, власти испанского Бильбаю сваливают свою вину на российских болельщиков! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков! Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!! Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом! Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом! Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас!
14:18 23 февраля
serzheo
Кому нужно? Испанцам нужно, пусть и расследуют, если не в состоянии порядок в собственном городе обеспечить.
14:17 23 февраля
titan2313
Пустозвон, а не вице-премьер!
14:15 23 февраля