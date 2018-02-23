Виталий Мутко: "Необходимо объективное расследование произошедшего в Бильбао"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко поделился с "СЭ" мнением насчет беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Он отметил, что в этой ситуации нужно тщательно разобраться.

– Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование то причинах смерти их сотрудника, – сказал Мутко. – Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

Россия приняла соответствующие меры, законы, благодаря которым людям, которые хотят не болеть, а решать на стадионах какие-то свои проблемы, свои экстремистские цели, места на футболе не будет! Мы переняли опыт других стран в области борьбы с футбольными хулиганами, подписали конвенцию Совета Европы. И наша новая система даст свои плоды! Она, в том числе, включает обмен информацией с другими странами, общие списки, в которых содержатся имена людей, нарушающих порядок на матчах. На матчи чемпионата мира в России люди из данных списков попасть не смогут.

Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.

В том, что было перед матчем "Атлетик" – "Спартак", нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали. (Илья АНДРЕЕВ)