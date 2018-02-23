14:08 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Виталий Мутко: "Необходимо объективное расследование произошедшего в Бильбао"

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Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко поделился с "СЭ" мнением насчет беспорядков перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2). Он отметил, что в этой ситуации нужно тщательно разобраться.

 
Четверг. Бильбао. У стадиона перед матчем &quot;Атлетик&quot; - &quot;Спартак&quot;."Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао

– Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование то причинах смерти их сотрудника, – сказал Мутко. – Есть такая традиция – организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

Россия приняла соответствующие меры, законы, благодаря которым людям, которые хотят не болеть, а решать на стадионах какие-то свои проблемы, свои экстремистские цели, места на футболе не будет! Мы переняли опыт других стран в области борьбы с футбольными хулиганами, подписали конвенцию Совета Европы. И наша новая система даст свои плоды! Она, в том числе, включает обмен информацией с другими странами, общие списки, в которых содержатся имена людей, нарушающих порядок на матчах. На матчи чемпионата мира в России люди из данных списков попасть не смогут.

Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.

В том, что было перед матчем "Атлетик" – "Спартак", нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали. (Илья АНДРЕЕВ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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Lars Berger

Ему нужно принять обет молчания. Это - в интересах российского спорта.

16:48 23 февраля

Спартач и че?

только его туда не пускайте. иначе нас из футбола навсегда исключат

16:33 23 февраля

zloy

долбоеб милуол на всех сайтах об одном, о дискве СМ, кретин болотный, Зеню за пробеги по полю с ДМ на 15 надо тогда?

16:12 23 февраля

Kakhankov

Редакция, когда вы уже забудете про существование этого Мудко!

15:55 23 февраля

JonLord

ВИТАЛИЙ МУТКО - Не надо ничего говорить

15:45 23 февраля

марк де фоссен

Platinum1991-Зачем столько букв и предложений? Всех с праздником!

15:23 23 февраля

Beard

Со своими "традициями" в чужой монастырь не ходят,испанцы это снимали как "кино про папуасов",примерно так же, сегодня,в Омске ангольские танкисты на День защитника Родины "проходили",карнавал в Бразилии отдыхает!

15:15 23 февраля

dEADj

Нокриминалити

15:05 23 февраля

Алексей Д.

Ага, проведут они. Уже назначили виновных. Когда есть русские, зачем что-то расследовать? Всю неделю врали во всех СМИ. А тут вдруг разберутся объективно. Ага

14:56 23 февраля

ilsh

Мутко надо было в отставку подать после первого допингового скандала (как у всех), а у нас как всегда (защищаем по последнего).

14:45 23 февраля

ilsh

Надо наладить взаимодействие между нашей и ихней полицией , пусть наши полицейские выезжают на выезд и контролируют наших и кто провинился не пускают на наши стадионы, тем более на выезд. Пока у себя не наведем порядок постоянно будут нападки за рубежом

14:42 23 февраля

Don

Миллуольчик, а может тебя лучше отстранить, желательно навсегда)

14:37 23 февраля

novic

Приостановленный опять чего-то брякнул.

14:34 23 февраля

rusfed 2.0

ихтамнет

14:22 23 февраля

Millwall82

В свое время за трагедию на Эйзиле, английские команды на 5 лет отстранили от всех ЕК, помогло. Мб, и Спартак на 5 лет отстранить? Пользы от них все равно никакой, пускай лучше какой-нить Бикеич играет вместо них.

14:20 23 февраля

Platinum1991

Власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Лига Европы - очень серьёзный международный турнир. УЕФА заботится о безопасности зрителей и участников, а обеспечение безопасности - это задача властей принимающего города. УЕФА должна в этом разобраться, ПОЧЕМУ власти Бильбао не обеспечили безопасность и, мало того, они выдвинули какие-то абсурдные обвинения в адрес России и наших болельщиков??? Такое сложилось впечатление, что власти и полиция Бильбао намеренно проявляли бездействие и испаниские ультрас об этом знали! Они увидели, что полиция не пресекает их провокации в отношении российских болельщиков! Они заранее организовались в группы для нападения на российских болельщиков. А теперь, из-за своего бездействия, власти испанского Бильбаю сваливают свою вину на российских болельщиков! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков! Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!! Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом! Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом! Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас!

14:18 23 февраля

serzheo

Кому нужно? Испанцам нужно, пусть и расследуют, если не в состоянии порядок в собственном городе обеспечить.

14:17 23 февраля

titan2313

Пустозвон, а не вице-премьер!

14:15 23 февраля

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