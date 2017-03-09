16:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Мутко: "Надеюсь, что "Ростову" хватит характера, чтобы добиться положительного результата в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Вице-премьер Виталий Мутко надеется на то, что "Ростову" хватит их профессиональных и личностных качеств для достижения положительного результата в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". По его словам, ростовчанам предстоит сложная игра.

- После вчерашнего матча "Барселона" – "ПСЖ" понимаешь, что ничего несбыточного не бывает, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием. У "Ростова" есть и характер, и желание, и определенный уровень.

Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Но мы понимаем, что эти же необходимые качества есть и у "Манчестера". Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным и "Ростов" нас порадует.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

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http://rsport.ru/football/20170309/1117411704.html

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