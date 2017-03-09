23:17 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Мутко:
"Игра "Ростова" и "МЮ" - великая"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко после первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов""Манчестер Юнайтед" (1:1) заявил, что команды показали великую игру. Также Мутко выразил удивление состоянием газона стадиона "Олимп-2".

– Великая игра, большая, серьезная, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная. Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на "Олд Траффорд".

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170309/1117432594.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Exsorsist

Vlаdimir Теоретические - есть, практических - НЕТ! Вынесут.===================== Есть и практические - ДА! Если "занесут".)))

23:33 9 марта

Vlаdimir

Теоретические - есть, практических - НЕТ! Вынесут.

23:31 9 марта

улица садовая

забыл добавить:"несмотря на мои старания"

23:23 9 марта

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