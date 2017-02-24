21:07 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Калешин: "Шансы "Краснодара" и "Сельты" равны"

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Защитник "Краснодара" Виталий Калешин считает, что у его команды с "Сельтой" равные шансы на успех в 1/8 финала Лиги Европы. Он отметил, что у испанских команд стоит выделить хороший контроль мяча.

– Нам попался очень сильный соперник, – цитирует официальный сайт УЕФА Калешина. – Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча. В чемпионате "Сельта" обыграла "Барселону", в четвертьфинале кубка выбила "Реал". Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50. К сожалению, из нынешнего состава "Сельты" никого не знаю. Первая ассоциация – Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад.

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