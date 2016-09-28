17:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виталий Калешин: "Испытал на себе силу французских команд в "Рубине"

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Защитник "Краснодара" Виталий Калешин считает, что его команде будет непросто обыграть "Ниццу" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Он отметил, что уже встречался с представителями лиги 1 и знает их сильные стороны.

– Про "Ниццу" пока мне известно не много. Но не сомневаюсь, что тренеры на теоретических занятиях нам расскажут и покажут сильные и слабые стороны этого коллектива, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Калешина. – В любом случае, если "Ницца" сумела крупно обыграть "Монако", один из сильнейших клубов Франции, это говорит о многом. Плюс в команду пришел Марио Баллотелли, нападающий высокого уровня. Так что уверен, нас ждет встреча с очень серьезным, достойным соперником.

Во французском чемпионате традиционно собрано много выходцев с африканского континента. Эти футболисты физически очень сильные, выносливые, они много двигаются, действуют агрессивно и при этом обладают хорошей технической подготовкой. Понятно, что клубы с такими игроками в составе демонстрируют мобильный, быстрый футбол, много прессингуют, и играть против них всегда сложно. Я испытал на себе силу французских команд и в "Рубине", в составе которого мне довелось играть против "Лиона", и в "Краснодаре" во встречах с "Лиллем" два года назад.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127189

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