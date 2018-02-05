Виталий Денисов: "Уже проводим теоретические занятия по "Ницце"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью пресс-службе клуба назвал товарищеский матч с "Кальмаром" (1:1) хорошей тренировкой. По словам игрока обороны, который провел против шведского клуба 45 минут, железнодорожникам нужно готовится не только к противостоянию с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы, а ко всей второй части сезона.

– Провели хорошую тренировку. Стараемся перенести все, над чем работали, на матч. Проявили бойцовские качества. Нельзя снимать со счетов качество поля. Оно было не таким хорошим, как на тренировках.

– Пик формы уже рядом?

– Хотелось бы, чтобы он был ближе к первой игре.

– Во втором тайме команды немного потолкались. Что произошло?

– Завелись. Такое бывает на сборах.

– Эти матчи рассматриваете, как подготовку к "Ницце"?

– Нужно готовиться не только к "Ницце", но и ко всему сезона. Хотя по французам мы уже проводим теоретические занятия.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 15 февраля в Ницце, ответный – 22 февраля в Москве.