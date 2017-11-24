Виталий Денисов: "Матч в Хабаровске? Ничего страшного. Просто велик риск получить травму"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов после победы над "Копенгагеном" (2:1) в матче 5-го раунда Лиги Европы рассказал, что его команда будет догонять другие российские клубы, которые уже обеспечили себе участие в еврокубках весной.

- Этот матч был очень важен с турнирной точки зрения. Нам надо было побеждать кровь из носа. Главный тренер перед матчем сказал, что нас ничего не устраивает, кроме победы. Задачу мы выполнили, - рассказал Денисов.

- Согласны с тем, что "Копенгаген" не создавал особой остроты у ворот?

- Местами приходилось тяжело, были навалы. Слава богу справились с ними. Хорошо действовали в обороне и подстраховывали друг друга.

- Вы пока не обеспечили себе евровесну, но ведь уровень "Копенгагена" и "Шерифа" не так высок, как "Локомотива".

- Это желание и самоотдача соперников. Они использовали свои моменты, а мы нет. Поэтому такая ситуация.

- Три российских клуба уже обеспечили себе участие в еврокубках весной, а вы отстаете. Как это воспринимаете?

- Значит, будем догонять. Другого выхода нет.

- Догонять всегда тяжело.

- Ничего страшного. Иногда это легче, чем быть наверху. Сверху трудно падать.

- После сегодняшнего матча в холодную погоду уже не пугает полет в Хабаровск?

- Большинство из нас играло при худших условиях: минут десять, минут пятнадцать. Это не так страшно. Просто велик риск получить травму. Что решат, то и будет.

- То есть спокойно относитесь к таким ситуациям? Или вы противник играть в мороз?

- Конечно, хотелось бы более приемлемые условия, тем более, что у каждого клуба есть запасной стадион. Можно было и там сыграть. Но если скажут надо - придется лететь в Хабаровск. Все в одинаковых условиях. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)