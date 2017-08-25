Винченцо Монтелла: "Нет лучшей тренировки, чем официальный матч"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла остался доволен победой над "Шкендией"​ в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0). Также он сделал акцент на том, что игроки получили необходимую игровую практику, так как в стартовом составе было много изменений по сравнению с прошлыми играми.

– Нет лучшей тренировки, чем официальный матч, в котором можно попробовать разные тактические варианты, а игрокам получить опыт, – цитирует Football Italia Монтеллу. – "Милан" предстоит играть каждые три дня, по крайней мере, до декабря, это будет сложно физически, но я рад, что будет так много матчей.

Думаю, что такой клуб, как "Милан", обязан уважать все турниры. Мне интересна Лига Европы, здесь могут быть интересные игры, поэтому нужно относиться серьезно. "Милан" сегодня пришлось трудно, так как команда играла по новой системе и с множеством молодых игроков, но мы победили, и все игроки понимают, что значит носить футболку "Милана".

Может ли "Милан" выиграть Лигу Европы? Мы подписали много новых игроков и должны стать командой. Я думаю, что после двух месяцев работы мне еще слишком рано говорить о том, насколько сильна эта команда. Важно не давать болельщикам поводов для сожаления, особенно в трудные моменты.