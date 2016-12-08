Вина Жулиану в пропущенном голе в матче АЗ - "Зенит" минимальна

На 7-й минуте заключительного матча группового турнира Лиги Европы АЗ – "Зенит" голландцы открыли счет.

На первый взгляд, основным виновником случившегося стал хавбек петербуржцев Жулиану, который небрежно, с отскоком, обработал мяч в центре поля и позволил сопернику оттереть себя корпусом. Однако потеря мяча бразильцем не несла прямой угрозы воротам "Зенита": все защитники находились на своих позициях, а оба опорника оперативно подтянулись к линии штрафной, чтобы выстроить заслон и предотвратить развитие атаки. Именно в этот момент и были приняты неверные решения, приведшие к голу: Хави Гарсия слишком пассивно действовал вблизи игрока, владеющего мячом, никак не пытаясь тому помешать, а Юрий Лодыгин расположился по центру ворот, не ожидая удара в ближний угол. У голландца было время, чтобы осмотреться и прицельно пробить, а помогли ему в этом позиционные ошибки и легкомысленность хавбека и вратаря "Зенита". (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча АЗ - "Зенит"