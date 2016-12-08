На 7-й минуте заключительного матча группового турнира Лиги Европы АЗ – "Зенит" голландцы открыли счет.
На первый взгляд, основным виновником случившегося стал хавбек петербуржцев Жулиану, который небрежно, с отскоком, обработал мяч в центре поля и позволил сопернику оттереть себя корпусом. Однако потеря мяча бразильцем не несла прямой угрозы воротам "Зенита": все защитники находились на своих позициях, а оба опорника оперативно подтянулись к линии штрафной, чтобы выстроить заслон и предотвратить развитие атаки. Именно в этот момент и были приняты неверные решения, приведшие к голу: Хави Гарсия слишком пассивно действовал вблизи игрока, владеющего мячом, никак не пытаясь тому помешать, а Юрий Лодыгин расположился по центру ворот, не ожидая удара в ближний угол. У голландца было время, чтобы осмотреться и прицельно пробить, а помогли ему в этом позиционные ошибки и легкомысленность хавбека и вратаря "Зенита". (Евгений ЗЫРЯНКИН)
Platinum1991
ВИНА ЖУЛИАНУ В ПРОПУЩЕННОМ ГОЛЕ В МАТЧЕ АЗ - "ЗЕНИТ" МИНИМАЛЬНА, могла бы быть если бы остальные игроки Зенита не дали пробить сопернику по воротам! Поэтому, вина Жулиану МАКСИМАЛЬНА, как и всех игроков обороны Зенита!!! Они виноваты в пропущенном голе! На 7-й минуте встречи голландский хавбек воспользовался ошибкой Жулиану. Так там ещё Хави Гарсия №21 поучаствовал и посодействовал забитию гола в ворота Зенита. Хави Гарсия прибежал на помощь Жулиану, когда тот потерял мяч! Вы ТОЛЬКО посмотрите на его действия! Полная АНАРХИЯ! Хави Гарсия прибежал, как на пожар! Посмотрел, что с мячом соперник. Затем Хави Гарсия отскочил от него и не стал ему мешать бить по воротам! Тот прокинул мяч вперёд, поудобнее прицелился и ударил прямо в угол! А Хави Гарсия спокойно в стороне смотрел и за всем этим наблюдал, как соперник забивал гол Зениту!!! Хави Гарсия создавал только видимость борьбы и выступил статистом! Хави Гарсия не верно занял позицию, вместо того, чтобы встать на пути движения соперника, Хави Гарсия двигался с ним паралельно и не препятствовал его движению к воротам, а только обозначал видимость борьбы. Хави Гарсия плотно не сыграл с соперником и не помешал ему прицельно ударить по воротам! А вратарю уже трудно было отразить мяч. Удар был сильным и точно в угол.
22:08 8 декабря