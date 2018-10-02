"Вильярреал" взял на матч против "Спартака" 20 футболистов

Тренерский штаб "Вильярреала" во главе с Хавьером Кальехой взял в Москву на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака" 20 футболистов. Команда вылетела из Испании после сегодня после утренней тренировки. Игра состоится на "Открытие Арене" 4 октября.

Состав "Вильярреала" выглядит следующим образом:

вратари - Серхио Асенхо, Андрес Фернандес, Мариано Барбоса,

защитники - Хауме Коста, Альваро, Рамиро Фунес Мори, Виктор Руис, Марио Гаспар, Альфонсо Педраса, Мигель Лаюн, Даниэле Бонера,

полузащитники - Санти Касорла, Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Ману Тригерос, Рамиро Герра,

нападающие - Карл Токо, Карлос Бакка, Никола Сансоне, Самуэль Чуквезе.