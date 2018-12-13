Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в "Спартак" в матче с "Вильярреалом"

13 декабря "Вильярреал" примет на своем поле "Спартак" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Вильярреал" – "Спартак"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет "Вильярреал". На победу испанской команды можно поставить с коэффициентом 1.51, на победу "Спартака" – с коэффициентом 6.00, на ничью – с коэффициентом 4.30. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в том, что хозяева поля окажутся сильнее. На победу "Вильярреала" поставили 73% игроков, на победу "Спартака" – 24%, на ничью – 3%.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Клиенты "Фонбет" согласны с прогнозом букмекеров. На тотал больше 2,5 поставили 99% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 1%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Вильярреала", её выбрали 34% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 сделали ставку 24% игроков, на то, что "Спартак" не проиграет, – 20%. На то, что "Вильярреал" не проиграет, поставили 13% клиентов "Фонбет", 9% предпочли победу "Спартака".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 280 000 рублей на то, что "Спартак" не проиграет. В среднем на матч "Вильярреала" и "Спартака" ставят 400 рублей.

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