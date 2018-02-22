"Вильярреал" с Черышевым вылетел из Лиги Европы, проиграв "Лиону"

"Вильярреал" дома проиграл "Лиону" (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Победу французской команде принес гол Бертрана Траоре. Первая встреча между этими командами также завершилась победой лионцев - 3:1.

Отметим, что на 57-й минуте встречи на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев.

Его партнер по команде Хауме Коста получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Вильярреал" (Испания) - "Лион" (Франция) - 0:1 (0:0)

Гол: Траоре, 85 (0:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фуэго (Раба, 74), Тригерос (Черышев, 57), Пабло Форнальс (Самуэль Кастильехо, 46), Эрнандес, Бакка, Энес Унал.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Менди, Депай, Фекир (Маолида, 87), Тузар, Ндомбеле (Ауа, 77), Траоре, Диас (Ферри, 82).

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 30. Марселу, 36. Фекир, 37. Фуэго, 59. Хауме, 78. Самуэль Кастильехо, 89. Депай, 89. Марио Гаспар, 90.

Удаление: Хауме, 79.

Судья: Банти (Италия).

22 февраля. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.

Первый матч - 1:3.