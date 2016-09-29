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"Вильярреал" с Черышевым в составе сыграл вничью со "Стяуа"

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В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" сыграл вничью с румынским "Стяуа" – 1:1. 73 минуты на поле провел российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, вышедший в стартовом составе.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа L

2-й тур

"Стяуа" (Румыния) – "Вильярреал" (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: Борре, 9 (0:1). Муниру, 19 (1:1). 

"Цюрих" (Швейцария) – "Османлыспор" (Турция) – 2:1 (1:0)

Голы: Шенбехлер, 45+1 (1:0). Махер, 73 (1:1). Чавушевич, 79 (2:1). 

Нереализованный пенальти: Чавушевич (Цюрих), 26 (вратарь).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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