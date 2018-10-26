"Вильярреал" разгромил "Рапид" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (5:0). Испанский клуб набрал 5 очков и поднялся на 1-е место в группе G, австрийская команда с 3 баллами занимает третью строчку.

Лига Европы

Группа G

"Вильярреал" (Испания) - "Рапид В" (Австрия) - 5:0 (3:0)

Голы: Пабло Форнальс, 26 (1:0). Токо-Экамби, 30 (2:0). Барач, 45 - в свои ворота (3:0). Раба, 63 (4:0). Морено, 85 (5:0).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Лаюн, Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос, Пабло Форнальс (Чиквуэзе, 65), Касерес (Касорла, 78), Токо-Экамби, Раба (Морено, 70).

"Рапид В" (Австрия): Штребингер, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо, Поцманн (Иван, 46), Барач, Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург (Кнасмюльнер, 77), Бериша (Турнвальд, 60), Любичич, Алар.

Предупреждения: Тригерос, 21. Мург, 24. Касерес, 41. Хауме, 73.

Удаление: Хауме, 79.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

25 октября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".

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