"Вильярреал" обыграл "Славию", Черышев провел на поле 23 минуты

"Вильярреал" на выезде обыграл "Славию" (2:0) в матче 4-го тура групповго турнира Лиги Европы. Победу испанскому клубу принес гол Карлоса Бакки. На 89-й минуте встречи автоголом отметился Симон Дели.

Отметим, что в составе гостей на 67-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник Денис Черышев. У хозяев во встрече приняли участие бывший капитан "Зенита" Данни, замененный на 63-й минуте, и экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид, проведший весь матч.

В другом матче группы A "Маккаби" из Тель-Авива дома проиграл "Астане". Гости выиграли благодаря голу Патрика Твумаси.

Лига Европы

Группа А

4-й тур

"Славия" (Чехия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2 (0:1)

Голы: Бакка, 15 (0:1). Дели, 89 - в свои ворота (0:2).

"Славия ": Лаштувка, Соболь, Югас, Дели, Боржил, Данни (ван Бюрен, 63), Стох, Сикора (Шкода, 80), Соучек, Громада (Нгаде-Нгаджюи, 46), Нецид.

"Вильярреал": Барбоса, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Марин, Сориано (Сансоне, 82), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 67), Эрнандес, Бакамбу, Бакка (Чука, 72).

Предупреждения: Бакамбу, 58. Боржил, 88.

Судья: Мэдден (Шотландия).

2 ноября. Прага. Стадион Eden.

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Астана" (Казахстан) - 0:1 (0:0)

Гол: Твумаси, 57.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Тиби, Давидзада, Бабен, Йеини, Баттоккио, Рикан, Блэкмен (Ацили, 77), Атар (Миха, 65), Кьяртанссон, Даса (Шенфельд, 65).

"Астана": Ерич, Постников, Шитов (Аничич, 88), Шомко, Малый, Бейсебеков, Тагыберген (Мужиков, 73), Маевский, Томасов (Муртазаев, 75), Кабананга, Твумаси.

Предупреждения: Тагыберген, 39. Шенфельд, 66.

Судья: Рачковски (Польша).

2 ноября. Нетания. Стадион Netanya.