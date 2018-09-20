"Вильярреал" и "Рейнджерс" сыграли вничью, "Спартак" - последний в группе Лиги Европы

"Вильярреал" и "Рейнджерс" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы сыграли вничью - 2:2.

Напомним, что в этой же группе (G) играет "Спартак", который проиграл "Рапиду" со счетом 0:2.

Лига Европы

Группа G

"Вильярреал" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:2 (1:0)

Голы: Бакка, 1 (1:0). Арфилд, 67 (1:1). Морено, 69 (2:1). Лафферти, 76 (2:2).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Виктор Руис, Мори (Морено, 67), Мигелон, Касорла, Пабло Форнальс, Бакка, Сансоне (Чиквуэзе, 79), Педраса, Токо-Экамби (Тригерос, 60).

"Рейнджерс" (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Баришич (Дорранс, 85), Уоррелл, Кандеяш (Маккрори, 77), Арфилд, Холидэй, Кулибали (Миддлтон, 70), Лафферти, Кент.

Предупреждения: Голдсон, 17. Мигелон, 72. Дорранс, 90+3.

Судья: Ковач (Румыния).

20 сентября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".