"Вильярреал" без Черышева обыграл "Астану" и вышел в плей-офф с первого места

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" на выезде переиграл "Астану" - 3:2. В составе испанцев дубль оформил Седрик Бакамбу и гол забил Даниэль Раба. У хозяев дважды отличился Жуниор Кабананга. Россиянин Денис Черышев не попал в заявку "желтой субмарины" на эту встречу.

Отметим, что "Вильярреал" обеспечил себе первое место в группе A. "Астана" занимает второе место с семью очками.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа A

"Астана" (Казахстан) - "Вильярреал" (Испания) - 2:3 (1:1)

Голы: Кабананга, 22 (1:0). Раба, 39 (1:1). Бакамбу, 65 (1:2). Бакамбу, 83 (1:3). Твумаси, 88 (2:3).

"Астана": Ерич, Логвиненко (Деспотович, 82), Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков (Граховац, 68), Аничич, Мужиков (Томасов, 71), Маевский, Кабананга, Твумаси.

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Рукавина, Виктор Руис, Марин, Тригерос, Пабло Форнальс (Бакамбу, 60), Эрнандес, Бакка (Сориано, 67), Сансоне, Раба (Герра, 77).

Предупреждения: Шомко, 43. Марин, 63. Маевский, 70. Сансоне, 76. Граховац, 90+3. Кабананга, 90+5.

Судья: Мажейка (Литва).

23 ноября. Астана. Стадион Astana Arena.

Турнирная таблица Лиги Европы