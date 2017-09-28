"Вильярреал" без Черышева не смог обыграть "Маккаби"

"Вильярреал" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы на выезде сыграл вничью с "Маккаби" из Тель-Авива - 0:0. Российский полузащитник испанской команды в этом поединке на поле не выходил.
Ранее "Астана" сыграла вничью со "Славией" - 1:1. Квартет А возглавляют испанцы и чехи с 4-мя очками.
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа A
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0
"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Бен-Хаим, Йеини, Баттоккио, Сушич (Перец, 63), Блэкмен, Атар (Ацили, 65), Кьяртанссон (Ицхаки, 87).
"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Сориано (Самуэль Кастильехо, 68), Тригерос (Эрнандес, 82), Пабло Форнальс, Герра, Бакамбу, Бакка (Энес Юнал, 75).
Предупреждения: Блэкмен, 15. Хауме, 58. Ицхаки, 90.
Судья: Поусон (Англия).
28 сентября. Нетания. Стадион "Netanya".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/