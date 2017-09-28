"Вильярреал" без Черышева не смог обыграть "Маккаби"

"Вильярреал" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы на выезде сыграл вничью с "Маккаби" из Тель-Авива - 0:0. Российский полузащитник испанской команды в этом поединке на поле не выходил.

Ранее "Астана" сыграла вничью со "Славией" - 1:1. Квартет А возглавляют испанцы и чехи с 4-мя очками.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа A

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Бен-Хаим, Йеини, Баттоккио, Сушич (Перец, 63), Блэкмен, Атар (Ацили, 65), Кьяртанссон (Ицхаки, 87).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Сориано (Самуэль Кастильехо, 68), Тригерос (Эрнандес, 82), Пабло Форнальс, Герра, Бакамбу, Бакка (Энес Юнал, 75).

Предупреждения: Блэкмен, 15. Хауме, 58. Ицхаки, 90.

Судья: Поусон (Англия).

28 сентября. Нетания. Стадион "Netanya".