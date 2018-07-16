Вилков, Иванов и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Три российских бригады арбитров получили назначения на матчи 1-го отборочного турнира Лиги Европы.

Матч "Хеккен" - "Лиепая" будет судить Сергей Иванов. Помогать ему будут Валерий Данченко и Дмитрий Березнев, четвертый арбитр - Евгений Турбин.

Игру "Тренчин" - "Будучность" обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Его ассистенты - Максим Гаврилин и Александр Кудрявцев, четвертый рефери - Виталий Мешков.

Наконец, на матче "Кешлы" - "Бальцан" будет работать Михаил Вилков. Ассистировать ему будут Алексей Воронцов и Владимир Миневич, четвертый арбитр - Алексей Сухой.

Все игры пройдут 19 июля.