Вилков, Иванов и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Три российских бригады арбитров получили назначения на матчи 1-го отборочного турнира Лиги Европы.
Матч "Хеккен" - "Лиепая" будет судить Сергей Иванов. Помогать ему будут Валерий Данченко и Дмитрий Березнев, четвертый арбитр - Евгений Турбин.
Игру "Тренчин" - "Будучность" обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Его ассистенты - Максим Гаврилин и Александр Кудрявцев, четвертый рефери - Виталий Мешков.
Наконец, на матче "Кешлы" - "Бальцан" будет работать Михаил Вилков. Ассистировать ему будут Алексей Воронцов и Владимир Миневич, четвертый арбитр - Алексей Сухой.
Все игры пройдут 19 июля.
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Евгений Турбин
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Алексей Сухой (судья)
- Будучность
- Тренчин
- Лиепая (футбол)