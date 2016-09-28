17:37 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Вилан Сиприен: "Ницце" нужно будет очень постараться, чтобы превзойти "Краснодар"

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Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен с оптимизмом смотрит на предстоящий матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром". Он признался, что мало знает о российском футболе.

– О "Краснодаре" у меня нет достаточной информации, но на уровне Лиги Европы слабых соперников не бывает, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Сиприена. – Разумеется, это очень хорошая команда, и нам надо будет постараться, чтобы превзойти ее в предстоящем матче. Лига Европы – она и создана для того, чтобы представители разных чемпионатов встречались между собой, знакомились с новыми странами, обменивались новыми веяниями в игре. Мы играем в футбол в том числе и для того, чтобы получать такого рода опыт. Я никогда ранее не был в России, и, побывав там, надеюсь узнать эту страну получше, получить впечатления, о которых смогу рассказывать после завершения карьеры. Так что с нетерпением жду нашей поездки туда!

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127189

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vialiy

Правильно мыслите, вьюноша.

18:11

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