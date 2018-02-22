Вилан Сиприен: "Мороз – не оправдание для "Ниццы"

Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен после поражения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы от "Локомотива" (0:1, первый матч – 2:3) подчеркнул, что французская команда не привыкла играть в таких погодных условиях. В Москве в четверг вечером было минус 14.

– Мы хорошо выглядели во втором матче, – сказал Сиприен. – У нас были шансы забить. Но у "Локо", несмотря на небольшое количество возможностей, получилось забить. Вот и вся разница. В этом году мы выступили лучше, чем в прошлом. Да и играли мы в необычных климатических условиях. Плюс не забывайте, что у нас очень молодая команда. Теперь сделаем все, чтобы пробиться в еврокубки в следующем сезоне.

– Каково было играть в таком холоде?

– Сложно. Мы же не привыкли. Но я считаю, что это не оправдание. Мы должны были добиваться результата и в таких условиях.

– Что скажете о "Локомотиве"?

– Сильная команда. Не зря занимает первое место в чемпионате России. Могу выделить Ману Фернандеша. Это большой футболист. (Ярослав СУСОВ)