"Виктория" разгромила "Лугано", "Стяуа" вновь не проиграл

"Виктория" уверенно обыграла на своем поле "Лугано" со счетом 4:1 в матче группового турнира Лиги Европы. Команда из Пльзени одержала вторую победу в турнире и идет на втором месте в группе, "Лугано" проиграл в третий раз.

В другой встрече "Стяуа" и "Хапоэль" сильнейшего выявить не смогли, и завершили встречу со счетом 1:1. Румынская команда по-прежнему уверенно лидирует в группе, впервые потеряв очки. "Хапоэль" на третьей строчке.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа G

"Стяуа" – "Хапоэль" – 1:1 (1:1)

"Виктория" – "Лугано" – 4:1 (3:1)