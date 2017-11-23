"Виктория" обыграла "Стяуа", "Лугано" - "Хапоэль"

"Виктория" обыграла "Стяуа" в матче группового турнира Лиги Европы со счетом 2:0. "Виктория" набрала 9 очков, у "Стяуа" осталось 10.

В параллельной встрече "Лугано" выиграл у "Хапоэля" - 1:0.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа G

5-й тур

"Виктория Пл" (Чехия) - "Стяуа" (Румыния) - 2:0 (0:0)

Голы: Петржела, 49 (1:0). Копиц, 76 (2:0).

"Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Чермак, 84), Петржела (Живулич, 88), Хоржава, Копиц, Хрошовски, Ржезничек (Бакош, 66).

"Стяуа" (Румыния): Влад, Жуниор Мораис, Энаке, Бэлаша, Планич, Филип (Неделку, 46), Попеску, Алибек, Коман (Будеску, 64), Голофка (Тэнасе, 46), Ман.Предупреждения: Ман, 45+1. Энаке, 67. Будеску, 84.

Судья: Бебек (Хорватия).

23 ноября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена".

"Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 1:0 (0:0)

Гол: Карлиньос Жуниор, 50 (1:0).

"Лугано" (Швейцария): Киассумбуа, Сульмони, Големич, Руллье, Вечеи, Пиччинокки (Чулина, 90+2), Саббатини, Михайлович, Боттани (Ледесма, 76), Мариани, Карлиньос Жуниор (Герндт, 55).

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль): Гореш, Мигел Витор, Корхут, Эльхамед, Биттон, Куэнка (Меликсон, 73), Эйнбиндер (Охана, 58), Огу (Пекхарт, 46), Ради, Саар, Нвакаеме.

Предупреждения: Боттани, 43. Вечеи, 45+1. Ради, 63. Эльхамед, 64.

Судья: Лехнер (Австрия).

23 ноября. Люцерн. Стадион "Swissporarena".