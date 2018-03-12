09:14 | Футбол — Лига Европы

Виктор Леоненко: "Нужно пришить Гармашу другую голову"

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Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко недоволен удалением полузащитника киевлян Дениса Гармаша после финального свистка первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2). Ранее украинский клуб оштрафовал футболиста.

– Гармаш? Нужно посмотреть фильм "Собачье сердце" и попробовать пришить другую голову, – передает Sport.ua слова Леоненко. – То, что в команде есть такие игроки, делает тренера любителем. Я уже не говорю о президенте. Одно дело – если б он еще делал игру, это можно было бы терпеть. Хацкевичу нужно больше обращать внимание на Гармаша. Я уже когда-то уставал говорить о глупых желтых карточках Гармаша и Хачериди. Я бы Гармаша убил в раздевалке. Зачем он нужен, если его в любой момент могут выгнать с поля?

Дополнительная информация

http://football.sport.ua/news/374917

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Перепелкин84

Да Леоненко самому бы не помешало голову новую

11:54

Igrok Igorek

После финала КВН еще одному Гармашу голову бы другую...

10:33

Патриот Сибири

Авыора абрывалг русофобия аыорв!

09:20

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