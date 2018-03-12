Виктор Леоненко: "Нужно пришить Гармашу другую голову"

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко недоволен удалением полузащитника киевлян Дениса Гармаша после финального свистка первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2). Ранее украинский клуб оштрафовал футболиста.
– Гармаш? Нужно посмотреть фильм "Собачье сердце" и попробовать пришить другую голову, – передает Sport.ua слова Леоненко. – То, что в команде есть такие игроки, делает тренера любителем. Я уже не говорю о президенте. Одно дело – если б он еще делал игру, это можно было бы терпеть. Хацкевичу нужно больше обращать внимание на Гармаша. Я уже когда-то уставал говорить о глупых желтых карточках Гармаша и Хачериди. Я бы Гармаша убил в раздевалке. Зачем он нужен, если его в любой момент могут выгнать с поля?
Перепелкин84
Да Леоненко самому бы не помешало голову новую
11:54
Igrok Igorek
После финала КВН еще одному Гармашу голову бы другую...
10:33
Патриот Сибири
Авыора абрывалг русофобия аыорв!
09:20