Виктор Леоненко: "Нужно пришить Гармашу другую голову"

Экс-футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко недоволен удалением полузащитника киевлян Дениса Гармаша после финального свистка первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2). Ранее украинский клуб оштрафовал футболиста.

– Гармаш? Нужно посмотреть фильм "Собачье сердце" и попробовать пришить другую голову, – передает Sport.ua слова Леоненко. – То, что в команде есть такие игроки, делает тренера любителем. Я уже не говорю о президенте. Одно дело – если б он еще делал игру, это можно было бы терпеть. Хацкевичу нужно больше обращать внимание на Гармаша. Я уже когда-то уставал говорить о глупых желтых карточках Гармаша и Хачериди. Я бы Гармаша убил в раздевалке. Зачем он нужен, если его в любой момент могут выгнать с поля?