Виктор Классон: "В Севилье нужно оставить все силы и биться насмерть"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что команда должна полностью выложиться в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Севильи". Игра состоится в четверг в Испании.

– "Краснодар" сыграл восемь домашних матчей подряд, а в четверг – выезд в Севилью. Не будет проблем на таком контрасте?

– Не так важно, дома мы играем или на выезде. В начале сезона у нас было четыре или пять гостевых игр, и все было нормально. В Севилье нам предстоит последний матч в году. Нужно там оставить все силы и биться насмерть. Немного странно понимать, что 12 очков в пяти матчах нам пока не гарантировали плей-офф. Но у нас хорошая ситуация перед последним туром – даже поражение оставляет неплохие шансы. (Гоша Чернов)

Полная версия интервью Виктора Классона