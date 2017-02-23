13:29 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Виктор Классон: "У "Краснодара" много команд на выбор в Лиге Европы, и мы дадим им бой"

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Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1) заявил, что выйти в следующий раунд российский клуб смог благодаря голу Федора Смолова в начале встречи, а также хорошей игре в обороне. "Краснодар" вышел в 1/8 финала, обыграв "Фенербахче" со счетом 2:1 в двух встречах.

– У нас было хорошее начало, когда забил Смолов, – цитирует сайт "Краснодара" Классона. – Они не смогли пройти нашу защиту, и теперь мы в 1/8, это отлично. У нас много команд на выбор, и могу сказать, что мы дадим им бой. У нас много игр впереди, есть определенное качество, которое поможет нам побеждать.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=128174

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

Надо не бой давать, а выигрывать Лигу Европы!!!

13:36

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