Виктор Классон: "У "Краснодара" много команд на выбор в Лиге Европы, и мы дадим им бой"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1) заявил, что выйти в следующий раунд российский клуб смог благодаря голу Федора Смолова в начале встречи, а также хорошей игре в обороне. "Краснодар" вышел в 1/8 финала, обыграв "Фенербахче" со счетом 2:1 в двух встречах.

– У нас было хорошее начало, когда забил Смолов, – цитирует сайт "Краснодара" Классона. – Они не смогли пройти нашу защиту, и теперь мы в 1/8, это отлично. У нас много команд на выбор, и могу сказать, что мы дадим им бой. У нас много игр впереди, есть определенное качество, которое поможет нам побеждать.