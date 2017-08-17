Виктор Классон: "Результат должен был быть лучше для нас"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что перевес в один гол - это не самый лучший счет перед ответной встречей в Белграде. По его словам, на выезде будет тяжелее, чем в домашней игре.

- Я считаю, этот матч мы провели гораздо лучше, чем предыдущие, даже несмотря на то, что наш соперник был сильнее тех, с которыми мы играли раньше, - отметил Классон. - Конечно, хорошо, что мы одержали победу, но она с минимальным счетом, перевес всего в один гол. Нам будет очень сложно в Белграде в ответном матче, но мы сделаем все возможное.

- Сыграл ли судья свою роль в результате?

- Там был очевидный гол, его нужно было засчитывать. Сложно было увидеть что-то другое. Но я не уверен, насколько бы итоговый результат отличался, если бы этот гол засчитали.

- У вас насыщенный график. Как команда физически себя чувствует?

- Я думаю, мы справимся. Мы физически хорошо готовы. Также у нас хороший состав, в котором можно проводить ротацию.

- Почему "Краснодар" так много пропускает?

- Сложно сказать. На мой взгляд, когда мы забиваем 3 мяча дома, результат должен быть лучше в нашу пользу, а у нас перевес в 1 мяч...

- Как сложится ответный матч, на ваш взгляд?

- Безусловно, он будет очень тяжелым. Нам надо по максимуму выложиться, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"

