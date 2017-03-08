Виктор Классон: "Почему бы теперь не одолеть "Сельту"?"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" подчеркнул, что команде придется непросто. По словам шведского хавбека, команда постарается выдать свой максимум.

– Придется тяжело, ведь испанский футбол – один из сильнейших в мире, но для нашей команды нет ничего невозможного, – приводит официальный сайт УЕФА слова Классона. – Мы прошли "Фенербахче", почему бы теперь не одолеть "Сельту"? С другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в еврокубке, опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся выдать наш максимум.