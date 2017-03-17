Виктор Классон: "Много вещей на поле было против "Краснодара", но судья - вряд ли"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы выразил сомнение в том, что судейство повлияло на ход встречи, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам хавбека, "быкам" не хватало точности в завершающей стадии атаки.

- Я бы не сказал, что все было против нас и что все у нас не получалось, - сказал Классон. - На самом деле, игра-то была неплохой, просто нам все время не хватало последнего дюйма, последнего паса. Много вещей на поле пошли против нас. И нам нужно было всего забить один гол, тогда все пошло бы по-другому. Но мы не смогли.

- Считаете ли, что на исход матча повлиял судья?

- Я никогда не обвиняю судей в их работе. В этом матче, как я сказал, слишком многое пошло против нас. Не знаю, может, и судейство было среди этого. Но я не уверен, что судейство особо повлияло.

- Чем тренер объяснил вашу замену?

- Честно говоря, сомневаюсь, но, возможно, из-за того, что у нас плотный календарь, и следующая игра будет через пару дней. Наверно, тренер решил, что было бы неплохо при счете 0:1, когда мы уже проигрывали, на поле вышел свежий игрок.

- Какова была установка на игру?

- Установка была обычной - высокий прессинг соперника, игра в наш футбол. Тем более мы играли дома. В принципе мы справлялись неплохо с этим, имели преимущество до первого пропущенного гола.