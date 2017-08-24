Виктор Классон: "Краснодар" дома победил "Црвену Звезду" с перевесом в один мяч, поэтому в Белграде будет непросто"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что его команду ждет непростая встреча. Он также добавил, что напряженный график не будет проблемой для "быков".

Напомним, первая игра между командами закончилась домашней победой "Краснодара" со счетом 3:2.

– Дома мы выиграли, но с перевесом всего в один мяч, и теперь нам будет непросто в ответном матче Белграде, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Классона. – Так или иначе, мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше, в групповой этап Лиги Европы. Уверен, мы справимся с напряженным игровым графиком. Наша команда отлично физически готова, у нас хороший, глубокий состав, который позволяет тренеру проводить ротацию, так что не думаю, что для нас это будет проблемой.

Матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.