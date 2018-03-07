Виктор Гончаренко: "У Мусы сказывается нехватка игровой практики"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" объяснил, почему пока не столь эффективна связка нападающих Ахмеда Мусы и Витинью. Напомним, что встреча состоится завтра, 8 марта, в 21.00 по московскому времени.

– Что думаете о "Лионе" и насколько хорошо его изучили?

– Достаточно хорошо изучили. Видели пять последних матчей этого клуба в чемпионате Франции. Это сильная, сбалансированная команда, которая имеет в своем составе ряд индивидуально сильных футболистов. Думаю, что противостояние будет интересным.

– Как оцените игру Мусы и Витинью? Чего им не хватает, чтобы раззабиваться?

– Если говорить о Мусе, сказывается нехватка игровой практики. Из-за этого страдает и связка с Витанью. Но тут надо говорить в целом об игре в атаке. Здесь есть, что улучшать. В последних матчах забивал Дзагоев. Но мы надежно действовали в обороне.

– Все пять матчей, которые вы видел в чемпионате Франции, "Лион" не выиграл. Может так быть, что они теперь сконцентрируются на Лиге Европы, и это осложнить вам матчи с этой командой?

– Для тренера не совсем правильно оценивать соперника. Практически во всех матчах он забивает и пропускает. Надо смотреть, как французы атакуют, обороняются, а не то, что они не побеждают. Можно играть хорошо и не выиграть. Надо искать слабые стороны "Лиона". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)