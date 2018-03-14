Виктор Гончаренко: "Голы Мусы скоро придут"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что нападающий Ахмед Муса скоро начнет забивать голы. В четверг армейцы в рамках 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграют с "Лионом". Первая встреча завершилась поражением армейцев со счетом 1:0.

- Витинью не играл в первом матче с первых минут. Каковы его шансы выйти завтра?

- Он прекрасно готов физически и наравне со всеми готовиться к завтрашнему матчу.

- С чем связано то, что Муса не забивает?

- Самое главное, что он получает игровую практику. Из-за ее отсутствия у него нивелировались некоторые качества, который снова начали появляться. А голы скоро придут.

- Очень сильно в этом сезоне выглядит Натхо. С чем связан его прогресс?

- Почему мы должны это с чем-то связывать? Он играет на своем уровне. Это не так ситуация, когда мы должны удивляться. Будет удивительно, если будет по-другому. (Павел ГУРЕВИЧ)