Виктор Гончаренко: "Есть претензия к нашей группе атаки, а Головину не нужно было идти в тот подкат"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0) отметил, что доволен игрой Понтуса Вернблума в центре защиты. Специалист также добавил, что у него есть претензии к группе атаке.



– Понятно, что счет 0:0, и решится все в Москве, – сказал Гончаренко. – Исходя из того, как развивалась игра, у меня есть претензия к нашей группе атаки. Очень много мячей потеряли на подходах к штрафной. В таком случае всегда есть риск пропустить контрвыпад. Пусть происходило это не так часто, но мастерство наших нападающих позволяет наносить удары. А мы не доводили наступления до логического завершения.



В защите действовали мы в целом неплохо. Было напряжение во время стандартных положений, но оно присуствовало как у нас, так и у "Црвены Звезды". Нам удалось связать атакующих игроков соперника, чтобы пропускать меньше атак.



– Сегодня Понтус Вернблум и Константин Кучаев сыграли на не совсем привычных для себя позициях. Почему приняли такое решение?



– Что касается Понтуса, считаю, что он сыграл хорошо. Может, нужно получше и быстрее начинать атаки. Кучаев – это более атакующий вариант. Набабкин – более оборонительный. Исходя из результата тренировок, приняли такое решение. В целом я доволен игрой Кучаева, за исключением нескольких эпизодов при обороне. Но какие-то ошибки неизбежны, учитывая, что он не так много играл слева.



– Головин пропустит ответный матч из-за желтой карточки. Он один из лидеров команды. Насколько серьезная потеря для вас?



– Конечно, это потеря. Он наш основной футболист, делает много креативных вещей в центре поля. Постараемся его заменить. От травм и дисквалификаций никто не застрахован. Тем не менее, в том эпизоде, когда он получил карточку, считаю, с его скоростью не нужно было делать тот подкат. Достаточно было просто добежать эпизод.



– Какую игру ожидали от "Црвены Звезды"?



– Учитывая их матчи в Лиге Европы, эта команда умеет хорошо обороняться. Наверное, еще более показательными были игры в отборочных этапах, когда "Спарта" и "Краснодар" получали контрвыпады. Думаю, такую же игру, как в последние 20-25 минут, мы увидим в Москве. Нам же надо действовать впереди активнее и острее. (Михаил ГОНЧАРОВ).