Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно воспользоваться слабыми сторонами "Црвены Звезды" и обезвредить сильные"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что при подготовке к игре ориентировались на знания Александра Ермаковича. Гончаренко также добавил, что армейцам нужно воспользоваться слабыми сторонами сербской команды и обезвредить сильные.
– Что скажете о "Црвене Звезде"? У соперника очень любопытная статистика на групповом этапе Лиги Европы – мало забитых голов и мало пропущенных. В то же время в чемпионате он забивает очень много.
– Можно сказать так: "Црвена Звезда" имеет свой стиль. Понятно, что есть внутренний чемпионат, где она играет с позиции силы, а есть Лига Европы, когда команда больше перестраивается на быстрые атаки. У "Црвены звезды" есть фактор домашнего стадиона и болельщиков, которые им всегда помогают. В составе много игроков, которых мы знаем по чемпионату России. Белградцы понимают, как атаковать, они хорошо обороняются. Нам же надо воспользоваться их слабыми сторонами и обезвредить сильные.
– При подготовке анализировали матч с "Црвены Звезды" с "Краснодаром"? Или он был слишком давно?
– Мы его видели, но вы же знаете, теперь с нами работает Александр Ермакович. Он проанализировал много матчей белградцев, его бывшая команда играла с ними на групповом этапе. Так что мы ориентировались не на "Краснодар", а на знания Ермаковича. (Михаил ГОНЧАРОВ).
Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55
П_о_в_а_р
баламошка Гений. --- Подковоголовый баклан Гениально! ------------------------------- Да что ж такое то... Опять опоздал.(((
21:07
Подковоголовый баклан
Гениально! Воспользоваться слабыми сторонами и обезвредить сильные) Этот пЭрл должен встать в один ряд с гениальной тактической находкой Ольги Юрьевны "В атаке играем пошире,в защите поуже"!
20:59
клад555
баламошка и что он не так сказал?Языком ты чешешь,при чем без повода!
20:35
баламошка
Гений. Хотя языком неплохо чешет, как и его дружбан Лёнька Абрамович)
20:18