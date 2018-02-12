Виктор Гончаренко: "ЦСКА нужно воспользоваться слабыми сторонами "Црвены Звезды" и обезвредить сильные"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что при подготовке к игре ориентировались на знания Александра Ермаковича. Гончаренко также добавил, что армейцам нужно воспользоваться слабыми сторонами сербской команды и обезвредить сильные.

– Что скажете о "Црвене Звезде"? У соперника очень любопытная статистика на групповом этапе Лиги Европы – мало забитых голов и мало пропущенных. В то же время в чемпионате он забивает очень много.

– Можно сказать так: "Црвена Звезда" имеет свой стиль. Понятно, что есть внутренний чемпионат, где она играет с позиции силы, а есть Лига Европы, когда команда больше перестраивается на быстрые атаки. У "Црвены звезды" есть фактор домашнего стадиона и болельщиков, которые им всегда помогают. В составе много игроков, которых мы знаем по чемпионату России. Белградцы понимают, как атаковать, они хорошо обороняются. Нам же надо воспользоваться их слабыми сторонами и обезвредить сильные.

– При подготовке анализировали матч с "Црвены Звезды" с "Краснодаром"? Или он был слишком давно?

– Мы его видели, но вы же знаете, теперь с нами работает Александр Ермакович. Он проанализировал много матчей белградцев, его бывшая команда играла с ними на групповом этапе. Так что мы ориентировались не на "Краснодар", а на знания Ермаковича. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.