Виктор Гончаренко: "Было бы неплохо встретиться в финале Лиги Европы с киевским "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) сложился непросто для его подопечных. Армейцы прошли в 1/8 финала и узнают своих соперников в пятницу по итогам жеребьевки. По словам специалиста, он не против встретиться в финале турнира с киевским "Динамо", поскольку находится в дружеских отношениях с главным тренером клуба Александром Хацкевичем.
– Простых соперников на этой стадии еврокубков не бывает. Они знают, как обороняться, как атаковать, – сказал Гончаренко. – Мы не ждали легкого матча. Но, наверное, могли бы решить исход игры чуть раньше. Рады, что вышли в следующий раунд.
– Что написали в записке Вернблуму?
– Дал указания, как мы перестраиваемся.
– Какого соперника хотели бы в 1/8 финала?
– Не знаю, всегда полагаемся на жребий. И наши команды могут выпасть. Гадать, кто будет следующим соперником не стоит. Хотя у меня дружеские отношения с тренером киевского "Динамо". Говорили, что неплохо бы встретиться, но только в финале. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
ЗЮК~
Tribunal Z,у тебя в черепной коробке накакано.
23:52
shpasic
тренер-договорняк не может побеждать без "дружеских отношений"?
23:44
Tribunal Z
Ты сначала туда попади. Я лично желаю чтобы хохлов вынесли на любых стадиях вместе со своими фашиствующими нациками болельщиками. Незачем им с нашими играть, не достойны!
23:23
ПИПКИНПАПА
Было бы неплохо к следующему матчу усилить абсолюто все линии.
23:13