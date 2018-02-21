22:58 | Футбол — Лига Европы

Виктор Гончаренко: "Было бы неплохо встретиться в финале Лиги Европы с киевским "Динамо"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) сложился непросто для его подопечных. Армейцы прошли в 1/8 финала и узнают своих соперников в пятницу по итогам жеребьевки. По словам специалиста, он не против встретиться в финале турнира с киевским "Динамо", поскольку находится в дружеских отношениях с главным тренером клуба Александром Хацкевичем.

– Простых соперников на этой стадии еврокубков не бывает. Они знают, как обороняться, как атаковать, – сказал Гончаренко. – Мы не ждали легкого матча. Но, наверное, могли бы решить исход игры чуть раньше. Рады, что вышли в следующий раунд.

– Что написали в записке Вернблуму?

– Дал указания, как мы перестраиваемся.

– Какого соперника хотели бы в 1/8 финала?

– Не знаю, всегда полагаемся на жребий. И наши команды могут выпасть. Гадать, кто будет следующим соперником не стоит. Хотя у меня дружеские отношения с тренером киевского "Динамо". Говорили, что неплохо бы встретиться, но только в финале. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

ЦСКА - Црвена Звезда

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК~

Tribunal Z,у тебя в черепной коробке накакано.

23:52

shpasic

тренер-договорняк не может побеждать без "дружеских отношений"?

23:44

Tribunal Z

Ты сначала туда попади. Я лично желаю чтобы хохлов вынесли на любых стадиях вместе со своими фашиствующими нациками болельщиками. Незачем им с нашими играть, не достойны!

23:23

ПИПКИНПАПА

Было бы неплохо к следующему матчу усилить абсолюто все линии.

23:13

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