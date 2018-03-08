Виктор Гончаренко: "Атакуем сумбурно. Это не то, что наигрываем на тренировках"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 Лиги Европы посетовал на слабую игру своей команды в атаке. Также он отметил, что результат не соотвествует логике игры.

– Нужно что-то делать с нападением.

– Думаю, мы не заслуживали поражения исходя из того, как складывалась игра. Но футбол не приемлет таких комментариев. Не можем нащупать игру в атаке. Если и создаем моменты, то они достаточно сумбурные. Это не то, что мы наигрываем на тренировках.

– Насколько довольны действиями Вернблума в атаке?

– Уровень его игры от смены сразу нескольких позиций несильно падает. Другое дело общий уровень наших атакующих действий должен расти.

– Какие теперь шансы перед ответной игрой?

– Пока думаем как выиграть в Грозном. Для нас это очень важно. А потом попробуем исправить ситуацию в Лионе. Понятно, что мяч, забитый французами на выезде, многое меняет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, ответный матч между "Лионом" и ЦСКА состоится в Лионе 15 марта.

ЦСКА дома проиграл "Лиону"