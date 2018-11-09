Видео о том, как Джикия поделился экипировкой с болельщиками. Он считает, что концовка ролика - бомба. А вы?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в своем Инстаграме поделился роликом после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3).

На видеозаписи игрок подошел к трибуне и сказал болельщикам, что уже обещал отдать кому-то другому майку после игры. Фанаты в ответ попросили у футболиста шапку и перчатки. Джикия не пожалел для них экипировки. Ролик завершается тем, что защитник эффектно поправляет прическу и уходит.

- Концовка бомба, - подписал пост Джикия.

"Спартак" набрал 5 очков в 4-х матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G. Возглавляет группу "Вильярреал" - 6 очков

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