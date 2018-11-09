10:54 | Футбол — Лига Европы

Видео о том, как Джикия поделился экипировкой с болельщиками. Он считает, что концовка ролика - бомба. А вы?

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Защитник "Спартака"  Георгий Джикия в своем Инстаграме поделился роликом после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3).

На видеозаписи игрок подошел к трибуне и сказал болельщикам, что уже обещал отдать кому-то другому майку после игры. Фанаты в ответ попросили у футболиста шапку и перчатки. Джикия не пожалел для них экипировки. Ролик завершается тем, что защитник эффектно поправляет прическу и уходит.

- Концовка бомба, - подписал пост Джикия.

"Спартак" набрал 5 очков в 4-х матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы G. Возглавляет группу "Вильярреал" - 6 очков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концовка бомба 🔝🔝🔝😂😂😂

Публикация от Георгий Джикия #14 (@georgiy_14) 8 Ноя 2018 в 10:34 PST

Рейнджерс - Спартак

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