Вице-президент "Фенербахче" считает недостатком жеребьевки Лиги Европы матч в России в феврале

Вице-президент "Фенербахче" Шекип Мостуроглу назвал свой клуб фаворитом в матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара". По его словам, минусом противостояния является встреча на территории России зимой. Поединки состоятся 16 и 23 февраля.

- Я считаю, что игра на выезде дает нам преимущество, - цитирует официальный сайт "Фенербахче" Мостуроглу. - На этой стадии нет слабых команд, никого нельзя недооценивать. Мы показали хорошую игру в групповом турнире, и в плей-офф, нужно играть на том же уровне.

Матч в России в феврале - это серьезный недостаток. Но, надеюсь, мы с этим справимся и пройдем дальше.