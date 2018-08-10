Ветеран "Зенита": "Для команды Семака Лига Европы важна и с финансовой точки зрения"

Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин после поражения питерцев от минского "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (0:4) отметил, что такой результат стал для него разочарованием. Ответная игра пройдет в четверг, 16 августа.

- После катастрофического поражения "Зенит" уже может забыть о еврокубках на этот сезон?

- Не думаю, что надо говорить именно так. Всегда можно отыграться. Даже поражение со счетом 0:4 "Зенит" может отыграть. "Динамо" же смогло довести цифры на табло до крупных, почему питерцы у себя дома не могут сделать то же самое? Хотя такой итоговый результат меня очень удивил и разочаровал. Никак не ожидал такого. Все-таки наша команда сильнее. Можно пропустить один, два мяча, но не столько же. Тем более два матча чемпионата России "Зенит" провел в обороне очень хорошо.

- Может быть, Сергею Семаку стоило выпустить оптимальный состав на эту игру?

- Не могу ничего сказать по выбору состава, но уверен, что дома на поле выйдут самые сильные наши футболисты. Ребятам надо будет завестись и играть на полную катушку. Важна самоотдача. Никогда нельзя терять надежду. Будет новый матч, а это возможность отыграться. Пусть футболисты реабилитируются, раз пропустили четыре мяча.

- Нужна ли "Зениту" Лигу Европы?

- Важна любая международная игра. Даже с финансовой точки зрения. Все-таки это деньги. Плюс каждый футболист хочет показать себя, чтобы перейти в более топовый клуб. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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