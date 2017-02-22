01:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Вероятность прохода "Краснодаром" "Фенербахче" букмекеры оценивают
с коэффициентом 1,61

Предматчевое фото "Фенербахче". Фото AFP
Предматчевое фото "Фенербахче". Фото AFP
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Сегодня определятся первые участники 1/8 финала. "Краснодар" после победы на своем поле со счетом 1:0 проведет ответный матч в Стамбуле с "Фенербахче". Начало - в 20:00 по московскому времени.

котировки букмекеров на матч "Фенербахче" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 1,80 - Н 3,49 - П2 5,04

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1.

Ориентировочные составы

"Фенербахче": Демирел, Шенер, Кьер, Шкртел, Али, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Со, ван Перси.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Налду, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра, Вандерсон, Смолов, Классон.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" - "Краснодар".

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