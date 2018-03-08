22:15 8 марта | Футбол — Лига Европы

Вернер и Огюстен в нападении "Лейпцига" на матч против "Зенита"

2

Тренерский штаб "РБ Лейпциг" во главе с Ральфом Хазенхюттлем определился со стартовым составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита". С первых минут в атаке у немецкого клуба сыграют Тимо Вернер и Жан-Кевин Огюстен.

Полностью заявка "РБ Лейпциг" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Гулачи - Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн - Форсберг, Демме, Кейта, Брума - Вернер, Огюстен;
Запасные: Мвого, Бернарду, Конате, Ильзанкер, Кайзер, Забитцер, Поульсен.

Матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

А, точно, про Тимку Вернера слыхал где-то.

22:39 8 марта

баламошка

Эти "кто это?" сегодня забьют по три мяча европейскому гранду, за который болеет 15 миллиардов бакланов.

22:38 8 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!