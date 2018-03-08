Вернер и Огюстен в нападении "Лейпцига" на матч против "Зенита"

Тренерский штаб "РБ Лейпциг" во главе с Ральфом Хазенхюттлем определился со стартовым составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита". С первых минут в атаке у немецкого клуба сыграют Тимо Вернер и Жан-Кевин Огюстен.

Полностью заявка "РБ Лейпциг" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Гулачи - Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн - Форсберг, Демме, Кейта, Брума - Вернер, Огюстен;

Запасные: Мвого, Бернарду, Конате, Ильзанкер, Кайзер, Забитцер, Поульсен.

Матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.