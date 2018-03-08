Вернер и Огюстен в нападении "Лейпцига" на матч против "Зенита"

Тренерский штаб "РБ Лейпциг" во главе с Ральфом Хазенхюттлем определился со стартовым составом на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Зенита". С первых минут в атаке у немецкого клуба сыграют Тимо Вернер и Жан-Кевин Огюстен.
Полностью заявка "РБ Лейпциг" выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Гулачи - Лаймер, Орбан, Упамекано, Клостерманн - Форсберг, Демме, Кейта, Брума - Вернер, Огюстен;
Запасные: Мвого, Бернарду, Конате, Ильзанкер, Кайзер, Забитцер, Поульсен.
Матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится сегодня, 8 марта, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.
Mit dieser Start-1⃣1⃣ gehen #DieRotenBullen ins Achtelfinal-Hinspiel!– RB Leipzig (@DieRotenBullen) 8 марта 2018 г.
‼ Im Vergleich zur BVB-Partie sind Diego #Demme und #Bruma neu dabei.#RBLZEN pic.twitter.com/iI8RfRhm4A
баламошка
А, точно, про Тимку Вернера слыхал где-то.
22:39 8 марта
баламошка
Эти "кто это?" сегодня забьют по три мяча европейскому гранду, за который болеет 15 миллиардов бакланов.
22:38 8 марта