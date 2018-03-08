Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Лионом"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Лиона" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. У армейцев с первых минут в атаке сыграют Понтус Вернблум и Ахмед Муса.

Полностью составы ЦСКА и "Лиона" выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин - Кучаев, Дзагоев, Натхо, Головин, Миланов - Муса, Вернблум;

Запасные: Помазан, Витинью, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

"Лион": Лопеш - Тете, Марселу, Морель, Марсал - Ндомбеле, Тузар, Ауа - Траоре, Диаз, Депай.

Запасные: Горжелен, Рафаэл, Диакаби, Ферри, Маолида, Менди, Корне.

Матч ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.